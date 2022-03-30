الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عباس يحذر من استغلال حادث تل أبيب فى اعتداءات على الشعب الفلسطينى

محمود عباس
محمود عباس

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من استغلال الهجوم المسلح في تل أبيب في اعتداءات وردات فعل على الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم.

 

وأشار محمود عباس إلى أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة.

 

وأدان الرئيس الفلسطيني مقتل مدنيين إسرائيليين، وأكد أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا الى المزيد من تدهور الأوضاع.

 

وشدد على أن الجميع يسعون إلى تحقيق الاستقرار خصوصا وأنهم مقبلون على شهر رمضان والأعياد المسيحية واليهودية.

 

و أفادت  و سائل اعلامية بسقوط 5 قتلى بينهم شرطي إسرائيلي، في عملية إطلاق نار في بني براك بتل أبيب. 

 

وأكدت أن عملية إطلاق النار وقعت في 3 نقاط في منطقة بني براك التي يقطنها مستوطنون متشددون، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد موجة من التحريض العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

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