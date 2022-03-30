الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير بريطانى: مصر فى طريقها لأن تصبح مركزا عالميا للطاقة الخضراء

الطاقة الخضراء
الطاقة الخضراء

قال موقع" أوف شور" البريطاني والمعني بأخبار الطاقة، إن مصر بفضل إمكانياتها في طريقها لأن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا لإنتاج الطاقة الخضراء في العالم.

وأبرز الموقع البريطاني اتفاقية الشراكة الجديدة التي تم توقيعها بين عملاق الشحن الدنماركي" ميرسك" مع السلطات في مصر للاستكشاف المشترك لإنشاء إنتاج وقود أخضر على نطاق واسع.

وتابع الموقع البريطاني: الآن تنضم شركة ميرسك إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone)، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA)، والشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC)، والصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية. (TSFE).

كجزء من الاتفاقية، سيجري الطرفان دراسة جدوى قبل نهاية عام 2022 لفحص إنتاج الهيدروجين والوقود البحري الأخضر في مصر، المدعوم بالطاقة المتجددة مع شركة ميرسك كشركة ملتزمة.

وتعليقًا على الشراكة ، قالت" هنرييت هالبرج ثيجيسين"، الرئيس التنفيذي لشركة  ميرسك: "تتمتع مصر بظروف ممتازة لإنتاج الطاقة المتجددة، وتطمح لأن تصبح رائدة عالميًا في سلسلة قيمة الطاقة الخضراء ونحن متحمسون للغاية لأن نكون قادرين على استكشاف الخيارات معًا، بالاعتماد على أكثر من 100 عام من العلاقات التجارية في البلاد.

وتابعت: "إن توافر الطاقة الخضراء والوقود بكميات كافية وبأسعار تنافسية من حيث التكلفة هو التحدي الأكبر الوحيد لإزالة الكربون عن الشحن العالمي وبالنسبة لشركة  ميرسك، تعد شراكاتنا الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا مع ست شركات رائدة في الصناعة أساسية في مواجهة هذا التحدي، ولكن للبقاء على مسار 1.5 درجة ، هناك حاجة إلى مزيد من النطاق خلال هذا العقد، هذا ما تستكشفه هذه الشراكة ".

ووفقًا لأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري، فإن هذه الشراكة هي فرصة تضيف بُعدًا جديدًا لخارطة الطريق نحو أهداف خالية من الانبعاثات، ومن المحتمل أن توسع عروض خدمة قناة السويس للتزويد بالوقود الأخضر.

بالنظر إلى المستقبل، تعتزم شركة ميرسك استكشاف فرص مماثلة في مناطق أخرى ذات إمكانات قوية لتطوير الطاقة المتجددة، بالاعتماد على العلاقات التجارية والحكومية لتسهيل الفرص للدول واللاعبين التجاريين لاحتضان التسارع السريع في إنتاج الوقود الأخضر.

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