الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسرب غاز يقتل شابًا خلال الاستحمام فى الغربية

جثة
جثة

تسبب الغاز في مصرع شاب، إثر إصابته باختناق داخل حمام منزله، وذلك بعد إغلاقه جميع النوافذ للاستحمام بالماء الدافئ، بمركز السنطة في محافظة الغربية.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بوصول "بسيوني" طالب، الي مستشفى السنطة المركزي جثة هامدة؛ بسبب استنشاق بخار الماء الكثيف أثناء استحمامه بحمام منزله .

وعلى الفور وجه مدير مباحث الغربية تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، برئاسة رئيس مباحث مركز السنطة، وبسؤال أفراد أسرته تبين أن المتوفي دخل الي حمام منزله للاستحمام وأغلق جميع النوافذ به بسبب برودة الجو، إلا أن أسرته شكت في تغيبه لفترة طويلة، حيث قاموا بفتح باب الحمام ليفاجوا بسقوطه علي الأرض في حالة إغماء وتبين وفاته اختناقا ببخار الماء ونقص الأكسجين الناتج عن المياه الدافئة من السخان.

وأكد التقرير الطبي الأولي بعد توقيع الكشف الطبي على جثة الشاب، أن الوفاة حدثت بسبب نقص الأكسجين في الدم واصابته بالاختناق وهبوط حاد في الدورة الدموية؛ بسبب استنشاق كمية كبيرة من بخار الماء.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

الغربية مركز شرطة الكشف الطبى مقتل شاب تحريات المباحث توقيع الكشف الطبي

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وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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