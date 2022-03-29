شلل مرورى كامل.. احذر هذه الطرق خلال مباراة مصر والسنغال

قبل لحظات قليلة من انطلاق مباراة العودة لمنتخبنا الوطني مع نظيره السنغالي، سيطرت حالة من الشلل المروري التام على المحاور الرئيسية لمحافظتي القاهرة والجيزة، وخاصة الطريق الدائري ومحور 26 يوليو .

وتحاول قوات الإدارة العامة للمرور تقليل الازدحام الشديد بالطرق الرئيسية، ومساعدة المواطنين في الوصول إلى منازلهم لمتابعة اللقاء المرتقب بين المنتخبين.

وكان المنتخب المصري قد نجح في تحقيق نتيجة الفوز بهدف نظيف شارك فيه نجمنا المصري محمد صلاح، بمعاونة مدافع منتخب السنغال، في لقاء الذهاب على نظيره السنغالي، في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، ويلتقي المنتخبان اليوم في لقاء العودة، بالعاصمة السنغالية داكار .

إذ يحل منتخب مصر ضيفًا على منتخب السنغال عند السابعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة في إياب المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي ستقام في قطر خلال العام الحالي.

ويحتاج منتخب مصر للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لمونديال قطر بعدما فاز في مباراة القاهرة بهدف نظيف من تسديدة لنجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، فيما لا بديل للمنتخب السنغالي سوى الفوز بفارق هدفين على الأقل للتأهل رسميًا لمونديال قطر.

وكان محمد عبدالمنعم قد تعرض لإصابة بكسر في أنفه خلال مباراة الذهاب، بعد كرة هوائية مشتركة مع ساديو ماني، حيث أجرى مدافع الأهلي عملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية، ولن يكون متاحًا للمشاركة مع المنتخب في مباراة اليوم.

بينما تلقى محمود الونش بطاقة صفراء في المباراة الماضية، ليغيب عن مباراة الإياب بسبب تراكم البطاقات.

وفي ظل حاجة كيروش للتأمين الدفاعي بشكل أكبر في مباراة الإياب على ملعب منتخب السنغال، للحفاظ على أفضلية الهدف من أجل خطف التأهل، فإن المدرب البرتغالي سيحدث بعض التغييرات.

فقد قرر كيروش استدعاء على جبر، مدافع بيراميدز، وكذلك رامي ربيعة، لاعب الأهلي، لسد الفراغ الذي تركه عبدالمنعم والونش في القائمة.