محافظ الدقهلية: خطة متكاملة لحملات التفتيش والرقابة الصحية على المحلات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمتابعة تنفيذ خطة متكاملة لحملات التفتيش والرقابه الصحية على المحلات والمطاعم وكافة المنشآت الغذائية بمراكز ومدن المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك لمتابعة التأكد من وجود التراخيص لها ومدي التزامها بالاشتراطات الصحية اللازمة والتأكد من جودة وسلامة الاطعمة وصلاحيتها حرصا علي صحة وسلامة المترددين عليها خلال الفطور والسحور .

وقد اوضح "مختار" انه تم بالفعل حصر 822 منشأة غذائية ومطعم بنطاق المحافظة وستتابع لجان التفتيش والمرور من خلال الخطة المشار اليها التأكد من وجود تراخيص صادرة لها وممارستها النشاط بالتطبيق الكامل للاشتراطات الصحية ومدي التزامها بتنفيذها حرصا علي صحة وسلامة المواطنين عليها.

واشار "المحافظ" الي انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين و الغلق الفوري لأية منشأة اومطعم غير مرخص ومخالف للاشتراطات المطلوبة وفقا للقانون عملا علي راحة المواطنين.

هذا ومن جانبه اوضح وكيل وزارة الصحة انه تنفيذا لتكليفات" محافظ الدقهلية" ستقوم الحملات التي يتم تنفيذها بالمرور علي كافة المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، موضحا ان اللجان ستتابع مدي توافر الاشتراطات الصحية التي نص عليها القانون في المنشآت الغذائية وهي ( حصول المنشأة علي ترخيص مزاولة نشاط غذائي، نظافة البيئة المحيطة والحوائط والارضيات والاسقف وعدم وجود كسور او شقوق بها، ان تكون التهوية جيدة من حيث عدد الشفطات واجهزت التكييف، ان تكون الاضاءة كافية ويوجد اغطية علي لمبات الاضاءة وعدم وجود اسلاك كهربائيّة متدلية او خارج الحوائط، ووجود سلك ضيق النسيج سليم ونظيف علي جميع النوافذ والشفطات، ان تكون الابواب من النوع الذي يغلق ذاتياً او مغطاة بسلك ضيق النسيج او عليها ستارة هوائية او شرائح بلاستيكية، ان تكون المصبعات سليمة ونظيفة، ان تكون المنشأة خالية من الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض ومخلفاتها، نظافة جميع المعدات والاواني والادوات المستخدمة في التشغيل، وجود سلات قمامة تفتح بالقدم بعدد كافي وان يتم تفريغها اول بأول، ان تكون وحدات التبريد والتجميد نظيفة وتعمل بكفائة، عدم وجود رواكد او معدات غير مستخدمة في اماكن التشغيل، ان تكون احواض الغسيل مزودة بأدوات التنظيف والتطهير بكميات كافية، ان تكون خالية من اسباب الخطر الداهم)، بالإضافة الي متابعة مدي توافر الاشتراطات الواجب توافرها في العاملين وهي ( ان يكون حاملين شهادة صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، الالتزام بالزي الموحد الصحي واغطية الرأس، الالتزام بالنظافة الشخصية وقص الاظافر وعدم لبس الحلي وساعات اليد وعدم التدخين).

كما اوضح وكيل وزارة الصحه انه سيتم سحب عينات من المواد الخام المستخدمة في المأكولات المقدمة وايضا من المنتج النهائي وارسالها للمعمل للتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.