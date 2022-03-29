رئيس وفد التفاوض الأوكراني: لم يتم التوقيع على أي اتفاقات مع روسيا حتى الآن

قال رئيس وفد التفاوض الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم التوقيع على أي اتفاقات مع روسيا حتى الآن.

والتقى فريق التفاوض بين البلدين، في جولة جديدة في مدينة أسطنبول التركية ويؤكد الطرفان أنهما لم يصلا بعد لأيّ توافقات حول النقاط الخلافية، في وقت حذرت فيه موسكو وسائل إعلام روسية من بث حوار للرئيس الأوكراني.

كانت قد نقلت وكالات الأنباء الروسية عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي أن جولة تفاوض جديدة ستعقد، لكنه أشار الى يومي الثلاثاء والاربعاء من دون أن يحدد المكان.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قد أعلن، الجمعة ، أن "عملية التفاوض بالغة الصعوبة"، نافيا التوصل إلى أي "تفاهم" مع موسكو بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن روسيا وأوكرانيا توافقتا على أربع نقاط في المفاوضات من أصل ست.

وقال "كوليبا"، "ليس هناك تفاهم مع روسيا على النقاط الأربع التي أشار إليها رئيس تركيا"، لكنه أشاد بـ"الجهود الدبلوماسية" التي تبذلها أنقرة لوضع حد للحرب بدوره، أعلن ميدينكسي الجمعة أن المفاوضات "تراوح مكانها" في شأن البنود الرئيسية.

وقال بحسب ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية، "فيما يتعلق بالنقاط الثانوية فإن المواقف تتلاقى، ولكن بالنسبة إلى النقاط الرئيسية فإنها في الحقيقة تراوح مكانها".

وأضاف أن موسكو تشدد على توقيع "اتفاق مفصل" يأخذ شروط الحياد ونزع السلاح و"اجتثاث النازية" من أوكرانيا في الاعتبار، إضافة إلى الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم واستقلال "الجمهوريتين" الانفصاليتين المواليتين لموسكو في منطقة دونباس.".