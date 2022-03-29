اقتصادية قناة السويس: استقبال 223 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال فبراير

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر صباح اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال فبراير الماضي بإجمالي حمولات بلغت 3,924,236 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 334,164 حاوية مكافئة من خلال استقبال عددٍ من السفن بلغت 223 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 38 سفينة حاويات بطاقة محققة 510961 طن وعدد حاويات 45515 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 12 سفينة بضائع عامة، وعدد 6 سفن صب سائل، و2 سفينة رورو، و2 سفينة ملح وسفينة سياحية، فضلاً عن استقبال عدد 36 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته، هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال فبراير عدد 103 سفن حاويات وعدد 14 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 3382567 طن وعدد حاويات 288649 حاوية مكافئة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الأداء التي تشهدها الموانئ تتحقق بالتزامن مع تنفيذ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعض مشروعات البنية التحتية ،وتستمر أعمال تطوير وتعميق لبعض الأرصفة في مينائي غرب بورسعيد والعريش، لتعزيز أهمية الموانئ ورفع قدرتها التنافسية كموانيء بحرية متعددة الأغراض لتلبية الطلب المتنامي في مجالات شحن البضائع العامة والحاويات.

وذكر البيان أنه يجري تطوير ورفع كفاءة بعض أرصفة ميناء غرب بورسعيد بطول 675م وتعميق الغاطس لـ 14م بتكلفة تبلغ نحو 1,4 مليار جنيه.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 7 سفن لتصدير بضائع شمال سيناء للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 30708 طن، وهو ما يعكس حجم التطوير الذي يشهده ميناء العريش حيث تقوم اقتصادية قناة السويس بتنفيذ أعمال للحوض الأول بالميناء والمتضمنة إنشاء أرصفة جديدة بطول 915متر لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة 1165 متر ، كما يتم إنشاء طرق وساحات وأرصفة بتكلفة 4 مليار جنيه.