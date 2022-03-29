الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرميلن: روسيا لا تخطط لاستخدام الأسلحة النووية فى الحرب ضد أوكرانيا

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا لا تخطط لاستخدام الأسلحة النووية في الحرب ضد أوكرانيا.

 

وأضاف بيسكوف في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الأمريكية بي بي إس الإثنين: "لا أحد يفكر في استخدام أو حتى في فكرة استخدام سلاح نووي".

 

وتابع: "ليس لدينا شك في أن جميع أهداف عمليتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستكتمل. ليس لدينا شك في ذلك".

 

وأضاف: "لكن أي نتيجة للعملية بالطبع ليست سبباً لاستخدام سلاح نووي".

 

وأوضح: "لدينا مفهوم أمني ينص بوضوح شديد على أنه فقط عندما يكون هناك تهديد لوجود الدولة في بلدنا، يمكننا استخدام الأسلحة النووية، وسنستخدمها بالفعل للقضاء على التهديد".

 

وتابع: "دعونا نبقي هذين الأمرين منفصلين، أعني وجود الدولة والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. لا علاقة لهما ببعضهما البعض".

 

وتزايدت المخاوف في الغرب عندما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب في بداية الهجوم المسلح على أوكرانيا، وطالب الدول التي ستتدخل في الصراع بحساب العواقب "كما لم تشهدها من قبل".

العسكري أوكرانيا روسيا الكرملين فلاديمير بوتين

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