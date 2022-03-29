الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: إقالة رئيس بتروبراس النفطية بعد رفع الأسعار

بولسونارو
بولسونارو

أعلنت الحكومة البرازيلية، اليوم، أن الرئيس جايير بولسونارو أقال رئيس بتروبراس يواكيم سيلفا إي لونا بعد الانتقادات الشديدة للمجموعة النفطية العمومية؛ بسبب رفعها أسعار المحروقات بشكل حاد، وفقًا لفرانس برس.

وقالت وزارة المناجم والطاقة، إن بولسونارو أقال سيلفا إي لونا، وأنها اقترحت تعيين الخبير الاقتصادي في مجال النفط أدريانو بيريس رئيسًا للمجموعة.

وأوضحت الوزارة، أن التعيين سيتأكد في 13 أبريل من قبل مجلس إدارة الشركة.

وسيلفا إي لونا، الجنرال المتقاعد ووزير الدفاع السابق، عين في فبراير 2021 رئيسًا للمجموعة النفطية الحكومية بعدما أقال بولسونارو سلفه للسبب نفسه.

وأعلنت بتروبراس، في مطلع مارس زيادة سعر البنزين بـ18.8% والديزل بـ 24.9%؛ بسبب الاضطرابات في سوق النفط الدولية بعد الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا.

وأثارت الزيادة سخطًا واسعًا في الشارع وانتقادات من بولسونارو الذي يحاول كبح جماح التضخم قبل سبعة أشهر من انتخابات رئاسية يطمح للفوز فيها بولاية ثانية، لكن استطلاعات الرأي تتوقع خسارته فيها أمام الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

روسيا أوكرانيا الرئيس البرازيل الحكومة

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