الرئيس الصربى يقترح استضافة بلاده المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في حال اعتبر الطرفان ذلك ضروريا.



ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن فوتشيتش قوله: "إن صربيا ترغب في إحلال السلام بأسرع ما يمكن، ومن شأن ذلك أن يكون أفضل خبر في العالم"، مضيفًا: "نحن لا نتدخل في أي شيء، وإذا اعتبر أحد أن بلجراد مكان جيد لأي شيء من هذا القبيل، فنحن مسرورون لعرضها على أصدقائنا الأوكرانيين والروس".



وأشار الرئيس الصربي إلى أن بلجراد كانت قد استضافت في وقت سابق مفاوضات بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية السابقة، موضحًا أن المفاوضات كانت سرية، ولم يعرف أحد ماذا حدث وأين.



يذكر أن روسيا وأوكرانيا قد أجرتا عدة جولات من المفاوضات حول تسوية النزاع، ومن المقرر أن تجرى الجولة القادمة اليوم الثلاثاء.