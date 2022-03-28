الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية قطر: مصر بلدي الثاني.. وأتمنى التوفيق للمنتخب أمام السنغال

وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

أعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن شكره لوزير الخارجية سامح شكري، على الترحيب به، قائلا :"أسعد اليوم باستقبالي في القاهرة بلدي الثاني".

وأضاف وزير خارجية قطر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شكري، أن الاجتماع بحث عدة مجالات، منها العلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها والارتقاء بها، والانتقال بها إلى مجالات أوسع مثل العلاقات الاقتصادية والثقافية والرياضية.

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لمنتخب مصر في مباراته أمام السنغال، المقررة غدا الثلاثاء، ليتمكن من التأهل إلى بطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر.

وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين مصر وقطر، مساء اليوم، في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، وبحضور وفدي البلدين، وكذلك وزيري الخارجية.

وزير الخارجية قطر مصر القاهرة منتخب مصر سامح شكري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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