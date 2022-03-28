الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين مطروح» يشن حملة على الأسواق والمحال التجارية

حملة على الأسواق
حملة على الأسواق والمحال التجارية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، اليوم، شن حملة مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التموينية من مخابز بلدية والمحال التجارية، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين.

 وأكدت وزارة التموين في بيان أنه أثناء الحملة تم ضبط عدد 15 مخالفة تموينية.

وأوضحت الوزارة أنه طبقا لتعليمات مدير المديرية تم شن حملات أخرى بمراكز المحافظة الأخرى وهي:-
- حملة تموينية بمدينة العلمين نتج عنها ضبط 22 مخالفة تموينية.

- حملة تموينية بمدينة الضبعة ونتج عنها ضبط عدد 14 مخالفة تموينية.

- حملة تموينية أخرى بمدينة النجيلة، حيث تم ضبط 15 مخالفة تموينية.

- حملة تموينية من إدارة تموين مرسى مطروح نتج عنها ضبط أحد المحال التجارية التي تعرض وتبيع لقاحات وأدوية بيطرية مجهولة المصدر (257 عبوة مختلفة الحجم) وتم التحفظ على المضبوطات وعمل محضر بالواقعة.

التجارة الداخلية محافظ مطروح وزارة التموين مجهولة المصدر حملات تموينية محافظة مرسي مطروح سيدى عبد الرحمن مدينة العلمين

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