الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد مبادرة وزارة الصحة.. ما هو سرطان الكبد و أعراضه؟

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

بعد إعلان وزارة الصحة والسكان عن إطلاق مبادرة "الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد" تحت شعار "100 مليون صحة"، والذي يعمل على اكتشاف مرض سرطان الكبد نقدم لكم من خلال ذلك التقرير ما هو سرطان الكبد، وطرق اكتشافه.

ما هي أورام الكبد:

يظهر سرطان الكبد في خلايا الكبد والذي يتمثل في ظهور كتلة دائرية تستقر في الجزء العلوي من يمين البطن، فوق المعدة وأسفل الحجاب الحاجز، وبحسب موقع "دوك سبيرت" الطبي فسرطان الكبد يصيب الخلايا الكبدية ويعد من الأنواع الأكثر انتشارًا.

أعراض سرطان الكبد:

-فقدان الشهية، والذي يعرف عن طريق شعور المريض بالشبع بسرعة على غير العادة، إضافة إلى فقدان الوزن دون التعرض لحمية غذائية أو ممارسة الرياضات.

-ارتفاع بدرجات الحرارة في حين عدم الشعور بأي أعراض مرضية، والتي يمكن ان تستمر لأسابيع في حين الإصابة بورم الكبد.

- الإحساس بالغثيان والقيء مع الشعور بألم في الجزء العلوي من البطن مع وجود انتفاخ غير طبيعي ومعتاد عليه.

-الشعور بالإرهاق، إضافة إلى الإحساس بالضعف العام حتى وإن عاش المريض براحة ونوم عدد ساعات كافية.

-وهناك بعض الأعراض التي تظهر لدى البعض مثل اصفرار البشرة وبياض العينين، وظهور تورك بالثدي، أو ضمور في الخصية، وكذلك انخفاض في مستوى السكر في الدم، وازدياد في تعداد خلايا الدم الحمراء.

الجدير بالذكر أنه قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان،عن مبادرة "الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد" والتي تعتبر حلقة وصل ونقطة انطلاق جديدة لمبادرات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي تشمل مبادرة "دعم صحة المرأة"، للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

كما نوها إلى اعتزام الوزارة إضافة برامج جديدة، للكشف المنتظم وعلاج سرطان الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.

وزارة الصحة درجات الحرارة 100 مليون صحة الكشف المبكر عنق الرحم أعراض سرطان الكبد

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العمدة الثقافي!

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