«عبدالعال» ومحافظ «انجمينا» التشادية يبحثان تعزيز التعاون فى كل المجالات

استقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، علي هارون محافظ مدينة انجمينا عاصمة دولة تشاد، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين في شتى المجالات.

شهد اللقاء السفير أحمد بكر، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون وسط إفريقيا وشوناي اليمي حسن، سفير دولة تشاد بمصر، وفضل جمعة آدم، المستشار التجاري للعاصمة التشادية.

وأكد محافظ القاهرة، خلال اللقاء، أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب تشاد الشقيق وهو ما يبدو جليًا فى اللقاءات الرئاسية المتبادلة بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمام العاصمة بزيادة فرص التعاون المشترك وتدعيم العلاقات بين محافظة القاهرة والعاصمة التشادية انجمينا لتعميق روابط الصداقة بين البلدين.

واستعرض محافظ القاهرة مع محافظ مدينة انجمينا، أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها العاصمة مؤكدًا حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، مشيرًا إلى أن القاهرة تحظى بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية بها.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية أقامت العاصمة الإدارية الجديدة التي ستنقل إليها جميع الوزارات والهيئات للتخفيف من أعباء القاهرة وأهمها التكدس المروري والازدحام السكاني ولم تغفل في ذات الوقت تطوير القاهرة والحفاظ عليها وإحياء تراثها، كما نفذت الدولة شبكة طرق ونقل حديثة باعتبارها أساس التنمية والاستثمار ومن بينها المترو والقطار الكهربائي وتطوير السكك الحديدية التي تعد ثاني أقدم سكك حديدية بعد الموجودة بإنجلترا.

كما استعرض محافظ القاهرة جهود الدولة في التعامل مع ملف المناطق غير الآمنة بالقاهرة ونجاحها فى التخلص من المناطق التى تمثل خطورة على حياة السكان بنقلهم لمناطق متكاملة الخدمات.

وأكد محافظ القاهرة أن جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي ساعدت على إقامة تلك المشروعات التي تهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى مشاركة المجتمع المدني في خطط الدولة التنموية.

من جانبه، أكد علي هارون، محافظ مدينة انجمينا، حرصه على توطيد العلاقات مع القاهرة وبحث إجراء توأمة بين العاصمتين، مشيدًا بالتاريخ المشترك والعلاقات الممتدة والقوية بين مصر وتشاد.