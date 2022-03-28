مصرع شاب صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد في العياط

لقى شاب مصرعه اليوم الإثنين، حيث صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد بالعياط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن شاب أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.