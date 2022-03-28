منها «إحساسك نعمة».. مبادرات رئاسية ساهمت في إعادة رسم الخريطة الصحية المصرية

شهد قطاع الصحة خلال السنوات الماضية نهضة وطفرة غير مسبوقة للنهوض به، لم يشهدها لعقود مضت والتي يشهد عليها المبادرات الرئاسية، التي انطلقت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفر للمصريين المنظومة الصحية التي تليق بهم وتلبي الرعاية التي كانوا يطمحون لها لسنوات مضت.



وفي تصريح للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قال إن المبادرات الرئاسية ساهمت في إعادة رسم الخريطة الصحية المصرية وتحديد أولوياتها عبر استهداف أبرز التحديات التي تواجه النظام الصحي المصري وتعوق عملية تطويره.



وهو ما أكده الدكتور محمد عز العرب، أستاذ أمراض الباطنة، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الملاءة المالية التي وضعت للقطاع الصحي في مصر خلال السنوات الماضية كانت السبب في الطفرة التي ساهمت في تطويره وإمكانية إقامة العديد من المبادرات الصحية وتلبية احتياجات المصريين من رعاية صحية متكاملة.

مبادرة 100 مليون صحة



وجاءت مبادرة 100مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون الأضخم والأكبر في تاريخ مصر ويكون دورها في القضاء على فيروس سـي والكشف عن الأمراض غير السارية وتقديم خدمة المتابعة والتقييم، من خلال مراكز العلاج ووحدات الصرف المنتشرة في جميع محافظات.

والكشف المبكر عن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة بين السكان المصريين من خلال تنفيذ حملة وطنية للكشف المبكر مع تعاون قطاعات متعددة وتعزيزه لتخفيف أعباء المرض والوفيات التي يمكن تجنبها بسبب الأمراض غير السارية.

مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار

والتي تهدف للقضاء على قوائم الجراحات وتضم 11 تخصصا وهي: قساطر القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحات الرمد، جراحة الأورام، الأوعية الدموية، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، زراعة الكلى، القساطر المخية.



وجاءت هذه المبادرة لتخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى التدخلات الطبية المختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات حكومي وأهلي وخاص دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.



مبادرة إحساسك نعمة



والتي انطلقت تحت إشراف وزارة الصحة، بمشاركة المعهد القومي للسكر والجمعية المصرية للقدم السكري والجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، وتساهم المبادرة في اكتشاف المصابين بـالتهاب الأعصاب الطرفية، بالاستعانة بأطباء متخصصين، وإجراء الفحوصات الخاصة بمرض السكر، وصرف العلاجات بالمجان.



وعلق الدكتور سامح موسى، رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى كفر الشيخ، على هذه المبادرة قائلًا إن الاكتشاف المبكر لحالات مرضى التهاب الأعصاب الطرفية يساعد في علاج المريض دون الحاجة إلى التدخل الجراحي، خاصة وأن مرضى السكر يصابوا بمرض التهاب الأعصاب الطرفي السكري الثانوي نتيجة مرضهم.



وتابع: وهناك آخرين يصابون بمرض عصبي طرفي أولي إما نتيجة مرض عضوي مثل الانزلاق الغضروفي أو ضمور الأعصاب الطرفية يصاب به مرضى غير مصابين بالسكر.



مبادرات دعم صحة المرأة

تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.



وتشمل المبادرة التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

مبادرة صحتك ثروتك للرجال



والتي أعلنت عنها الهيئة العامة للرعاية الصحية ويستفيد منها الرجال، للكشف من خلال فحص الدم عن أمراض البروستاتا وأهمها سرطان البروستاتا.



يتم خلالها اختبار الإصابة لدى الرجال، سواء من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل أو غير المنتفعين بالمنظومة الجديدة بالمحافظة، بواسطة أحدث التقنيات العالمية من خلال كواشف سريعة لتحليل بروتين PSA في الدم، والمعتمدة دوليًا من FDA، حيث تعد زيادة نسبة بروتين PSA في الدم احتمالية على وجود إصابة، فيما لا يستغرق الاختبار أكثر من دقيقة واحدة فقط.