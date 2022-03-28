وزير التعليم لـ«الدستور»: كل ما ينشر عن الثانوية العامة على السوشيال «تخمين»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كل ما يقال عن امتحانات الثانوية العامة سواء على السوشيال ميديا أو بعض المواقع الإلكترونية هو اجتهاد وتخمين وليس له علاقة بما سيعلن رسميًا فى المؤتمر الصحفى لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الدستور»، أن المؤتمر الخاص بالثانوية العامة لم يُحدد بعد، وكل ما ينشر عن مواعيده على السوشيال ميديا لا أساس له من الصحة.

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة سوف تتم في لجان المدارس الحكومية المجهزة فقط.

وأوضح «شوقى» أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد وتنفيذ الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن الامتحانات التدريبية لن تكون في جميع المواد ولكن سيتم تطبيق التجربة على مادتين أو ثلاثة على الأكثر.

وأوضح شوقى أن فكرة الامتحانات التدريبية جاءت استجابة لطلاب الصف الثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، مضيفًا أن جدول مواعيد الامتحانات التدريبية المقرر عقدها لطلاب الصف الثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة، يجري إعداده حاليًا.

وأكد أن غالبية المدارس الثانوية في مصر أصبحت مجهزة بتجهيزات كاملة للامتحانات من إنترنت وخوادم وشاشات إلكترونية وغيرها، لافتًا إلى أن منصة الامتحانات الجديدة التي انعقدت عليها الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية المجهزة نجحت بنسبة 100%.

وقال: لم نلجأ للإنترنت في الامتحانات الإلكترونية التدريبية المنعقدة في لجان المدارس الحكومية، ولكن لجأنا لحل يعتمد على الشبكات الداخلية وكان مؤمنًا جدًا، وبالتالي لم يسمح بالغش الإلكتروني.

وأضاف: نعمل على تيسير أداء الامتحانات من «المدارس الخاصة» بنفس مستويات نجاح المدارس الحكومية المجهزة رغم الاعتماد على الشبكات في هذه الحالة، ولكن نفعل ذلك من أجل امتحانات سنوات النقل وليس امتحانات الثانوية العامة.

ونفى شوقي صدور أي قرار بعودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة لتعقد ورقيًا ويتم تصحيحها يدويًا خلال العام الدراسي 2021/2022.

وأوضح أن النظام الجديد لا علاقة له بما إذا كان «الامتحان أو التصحيح» ورقيًا أو إلكترونيًا، وكذلك لا علاقة له بنوعيات الأسئلة سواء كانت مقالية أو متعددة الاختيارات.