الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«تضامن النواب» تثمن جهود قافلة جامعة القاهرة لعلاج مرضى الشيخوخة

المهندس حسن المير
المهندس حسن المير

وجه المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب، التحية والتقدير إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على مبادرته بإطلاق قافلة طبية متخصصة في طب الشيخوخة، وذلك لفحص وعلاج المرضى والتى تستمر لمدة 4 أشهر بواقع قافلة كل أربعاء بمركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين وتضم القوافل نخبة من الكوادر المتميزة من أساتذة كلية طب قصر العيني في مجال "طب الشيخوخة" تحت إشراف الدكتوة منال المصري وكيلة كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال "المير" فى بيان له أصدره اليوم، إن جامعة القاهرة برئاسة العالم المستنير الدكتور محمد عثمان الخشت تعددت أدوارها المجتمعية لخدمة الشباب والمرأة والأطفال وكبار السن، معتبرًا ما تقوم به جامعة القاهرة بمثابة نموذج متفرد لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المشاركة بمختلف المبادرات الرئاسية والتفاني فى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها فى افضل صورة.

واعتبر المهندس حسن المير تقديم قافلة جامعة القاهرة لجميع اوجه الرعاية الصحية للمسنين، وبالمجان بمثابة ترسيخ لمبدأ التكافل المجتمعي فى أروع صوره مطالبًا من جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة أن تتخذ من جامعة القاهرة العريقة المثل والقدوة فى خدمة المجتمع خاصة أن كل جامعة لديها مسؤول كبير لتحقيق هذا الهدف وهو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المهندس حسن المير مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب طب الشيخوخة جامعة القاهرة

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