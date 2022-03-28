الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى «كينشاسا» بالكونغو الديمقراطية

مصر للطيران
مصر للطيران

أقلعت من مطار القاهرة الدولي أولى رحلات مصر للطيران رقم MS863 إلى كينشاسا عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية، وذلك مع بدء تشغيل الخط الجوى الجديد بين البلدين  استمرارا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة الوطنية لتوسيع شبكتها في القارة الأفريقية والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية في القارة السمراء.

وتحرص مصر للطيران على توفير مزيد من النقاط الجديدة من خلال شبكة خطوطها والتي تصل إلى نحو ٧٠ نقطة مباشرة حول العالم، من بينهم ١٩ نقطة في أفريقيا بالإضافة إلى أكثر من ٤٠ نقطة أخرى عن طريق رحلات  " المشاركة بالرمز " بالرغم من تداعيات  جائحة كورونا والتي أثرت على صناعة النقل الجوي. 

وسيتم تشغيل رحلات مصر للطيران إلى كينشاسا بمعدل ٣ رحلات أسبوعيا بطائرات الشركة من طراز B737-800 والتي تسع  24 مقعدا في درجة رجال الأعمال، و120 مقعدًا في الدرجة السياحية.

هذا واستقبل مطار كينشاسا الرحلة الأولي لمصر للطيران بتقليد رش المياه احتفالا بتشغيل الخط الجديد بين البلدين.

كما قد طرحت الشركة تخفيضا ٣٥% للمسافرين من القاهرة إلى كينشاسا حتى ١٥ أبريل المقبل  ومضاعفة أميال السفر لأعضاء برنامج المسافر الدائم المسافرين بين القاهرة وكينشاسا حتى ٢٧ إبريل المقبل.

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم بين القاهرة وكينشاسا عن طريق الموقع الالكتروني لمصر للطيران.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فيأماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتلتزم  المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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