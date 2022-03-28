الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكي يخضع لـ«فحص كورونا» بعد اجتماعه مع «بينت»

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

اعلن  المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن  سيخضع لفحص كوفيد-19 اليوم بعد اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، في القدس.

وكشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية:"علمنا بنتيجة الاختبار الإيجابية لرئيس الوزراء بينيت، رأينا أن وزير الخارجية بلينكن هو الوحيد الذي خالطه عن قرب". 

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “سيتبع جميع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بما في ذلك وضع الكمامة والخضوع للاختبار المناسب”.

ويذكر أنه في وقت سابق القدس اعلنت اسرائيل عن  إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بـ"كوفيد-19"، ودخل بينيت في العزل في منزله. 

وأفاد مكتب بينيت في بيان بأن "رئيس الوزراء بحال جيدة وسيواصل برنامج عمله كما هو مقرر من منزله.

 

نيد برايس المتحدث بإسم الخارجية الامريكية أنتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي كوفيد-19

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