الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طوكيو: تشريعاتنا لا تسمح بمصادرة احتياطى النقد الأجنبى للبنك المركزي الروسى

اليابان
اليابان

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، إن التشريعات السائدة في بلاده حاليا، لا تسمح بمصادرة احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي الموجودة في اليابان.

 

وأضاف الوزير، خلال اجتماع برلماني اليوم: "بشكل عام، لا توجد أحكام في تشريعاتنا، بما في ذلك قانون بنك اليابان، تسمح بحجز احتياطيات العملات الأجنبية للبنوك المركزية الأجنبية التي يتم الاحتفاظ بها في بنك اليابان".

 

ويشار إلى أن السلطات اليابانية، علقت في وقت سابق العمليات مع البنك المركزي الروسي، مما يعني في الواقع تجميد الاحتياطي الروسي في بنك اليابان. تقدر أصول البنك المركزي الروسي بالين الياباني بنحو 33 مليار دولار.

 

قبل ذلك أعلنت اليابان عن عدة حزم من العقوبات ضد روسيا، على خلفية الوضع حول أوكرانيا. وخضع أكثر من 100 شخص لعقوبات فردية، بما في ذلك أعضاء القيادة والكثير من المسؤولين ورجال الأعمال في روسيا.

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