«صحة بنى سويف» تنقذ شابًا بعد انفجار الزائدة الدودية

استقبل مستشفى ناصر العام شمال محافظة بنى سويف، اليوم الإثنين، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، شابا يعاني من ألم شديد بالبطن واشتباه انسداد معوي حاد وتدهور بالعلامات الحيوية.

وعلى الفور حجز الشاب حيث يبلغ من العمر 18 عاماً بالعناية المركزة في حالة صحية سيئة تحت إشراف أطباء العناية المركزة بالمستشفى برئاسة الدكتور تامر عبد العظيم استشاري الرعاية المركزة، وتم عرض الحالة على أخصائيي الجراحة بالمستشفى وأفادوا بعد مناظرة الآشعة والتحاليل بضرورة دخول الحالة للعمليات فورا.

تم تشكيل فريق جراحي مكون من الدكتور محمد شاكر العقيلي أخصائي جراحة الأورام، والدكتور كريم الأمير توفيق أخصائي الجراحة العامة وجراحات المناظير، والدكتور رمضان البكري أخصائي الجراحة العامة، والدكتورة الشيماء محمد أشرف أخصائي التخدير، ورشا طه مشرفة قسم العمليات، وأميمة عبد التواب، ونجلاء شحات تمريض عمليات. وتم عمل عملية استكشاف لبطن المريض وتبين وجود انفجار بالزائدة الدودية وغرغرينة بجزء كبير من الأمعاء، فتم عمل استئصال للزائدة الدودية وجزء من الأمعاء وإعادة توصيل للامعاء بعد استئصال الجزء المصاب بالغرغرينة، وخروج المريض بدرجة وعي جيدة لاستكمال العلاج بالعناية المركزة بالمستشفى..

وقدم الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف بخالص الشكر للدكتور عمرو نادى مدير المستشفي والطاقم الطبى والتمريض الذين أجروا العملية متمنيا الشفاء العاجل للمريض.

وفى سياق آخر، قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف، إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من منزل إلى منزل على مستوى الإدارات الصحية السبع و195 مركز تطعيم وإجمالي 1571 فرقة تطعيم منها 221 فرق تطعيم ثابتة وحدات صحية ومستشفيات عامة ومركزية وقروية ورعايات الطفل ومكاتب صحة و1350 فرق متحركة، حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال المصريين وغير المصريين ،وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.