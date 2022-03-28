الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة بنى سويف» تنقذ شابًا بعد انفجار الزائدة الدودية

غرفة العمليات
غرفة العمليات

استقبل مستشفى ناصر العام شمال محافظة بنى سويف، اليوم الإثنين، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، شابا يعاني من ألم شديد بالبطن واشتباه انسداد معوي حاد وتدهور بالعلامات الحيوية.

وعلى الفور حجز الشاب حيث يبلغ من العمر 18 عاماً بالعناية المركزة في حالة صحية سيئة تحت إشراف أطباء العناية المركزة بالمستشفى برئاسة الدكتور تامر عبد العظيم استشاري الرعاية المركزة، وتم عرض الحالة على أخصائيي الجراحة بالمستشفى وأفادوا بعد مناظرة الآشعة والتحاليل بضرورة دخول الحالة للعمليات فورا.

تم تشكيل فريق جراحي مكون من الدكتور محمد شاكر العقيلي أخصائي جراحة الأورام، والدكتور كريم الأمير توفيق أخصائي الجراحة العامة وجراحات المناظير، والدكتور رمضان البكري أخصائي الجراحة العامة، والدكتورة الشيماء محمد أشرف أخصائي التخدير، ورشا طه مشرفة قسم العمليات، وأميمة عبد التواب، ونجلاء شحات تمريض عمليات.  وتم عمل عملية استكشاف لبطن المريض وتبين وجود انفجار بالزائدة الدودية وغرغرينة بجزء كبير من الأمعاء، فتم عمل استئصال للزائدة الدودية وجزء من الأمعاء وإعادة توصيل للامعاء بعد استئصال الجزء المصاب بالغرغرينة، وخروج المريض بدرجة وعي جيدة لاستكمال العلاج بالعناية المركزة بالمستشفى..

وقدم الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف بخالص الشكر للدكتور عمرو نادى مدير المستشفي والطاقم الطبى والتمريض الذين أجروا العملية متمنيا الشفاء العاجل للمريض.

وفى سياق آخر، قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف، إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من منزل إلى منزل على مستوى الإدارات الصحية السبع و195 مركز تطعيم  وإجمالي 1571 فرقة تطعيم منها 221 فرق تطعيم ثابتة وحدات صحية ومستشفيات عامة ومركزية وقروية ورعايات الطفل ومكاتب صحة و1350  فرق متحركة، حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال المصريين وغير المصريين ،وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

بني سويف وزارة الصحة العناية المركزة صحة بني سويف الطاقم الطبي مستشفى ناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

سعر طن الحديد فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 28-3-2022

بعد إقرار البرلمان لعلاوة الموظفين والمعاشات.. إليك تفاصيل الزيادات

انخفاض سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 28-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بحضور شكرى.. إسرائيل تقيم مأدبة عشاء لوزراء خارجية «الاجتماع السداسى»

مقتل وإصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار شمال فلسطين

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»