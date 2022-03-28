توافد نجوم هوليود على السجادة الحمراء للمشاركة بـ«أوسكار 2022» (صور)

بدأ عدد كبير من نجوم هوليوود الوصول إلى السجادة الحمراء لجوائز حفل الأوسكار 2022، يوم الأحد استعدادا للاحتفال بجوائز العام، في حفل خال من القيود الوبائية العام الماضي.

وفي أول لقاءات السجادة الحمراء، قال النجم الأسمر ويل سميث، إن مشاركته اليوم ليس المهم حولها الحصول على جائزة افضل ممثل التي يترشح لها عن فيلم king Richard، ولكم المهم هو وصول الثنائي فينوس وسيرينا ويليامز، اللتان يتناول قصتهما الفيلم إلى الأوسكار، وفقا لوكالة اسوشيتد برس الأمريكية.

ويل سميث

وكان جيمي لي كورتيس وليلي جيمس وفريق التمثيل الياباني لأفضل فيلم "Drive My Car" من بين الأوائل الذين وصلوا إلى مسرح دولبي حيث كان من المتوقع حضور 2500 من الحاضرين في حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94.

وقالت كورتيس لمراسل وكالة الأنباء الأمريكية - رويترز- "أبلغ من العمر 63 عاما وما زالوا يطلبون مني الحضور إلى الحفلة". "يسعدني أن أكون قادرة على تمثيل النساء في سن معينة".

حفل مختلف

ووعد المنتجون المنفذون لحفل الأوسكار الـ94 إنهم خططوا لعرض متفائل، ولكن ذلك لن يثنيهم عن التطرق إلى الحديث عن الأزمة في أوكرانيا ، التي أودت بحياة الآلاف وشردت ربع سكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة، وفي غطار ذلك فأن الممثلة ميلا كونيس، المولودة في أوكرانيا ، هي من بين مذيعي الليلة.

واشاروا إلى أنهم حاولوا عدم تكرار الأخطاء السابقة والتي وصلت شكاوى حولها ومن بينها نقص التنوع على سبيل المثال، لافتون أنه قد يتم منح اثنتين من جوائز التمثيل الأربعة لهذا العام إلى الأشخاص أصحاب البشرة السمراء. من المرجح أن يفوز ويل سميث بأول أوسكار عن فيلم "King Richard" ، كما يقول مراقبو الجوائز ، وكذلك أريانا ديبوز عن فيلم West Side Story.