الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع سيدة فى حادث سير بأسوان والطب الشرعى يكشف سبب الوفاة

ارشيفية
ارشيفية

لفظت سيدة بمدينة إدفو، شمال محافظة أسوان، مساء اليوم أنفاسها الأخيرة إثر اصطدامها بتوك توك أثناء سيرها بالطريق، وعلى الفور تم نقلها الي المستشفى التي قامت بتحويلها إلى مشرحة إدفو العمومية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويلها الى الطب الشرعي ومعرفة سبب الوفاة.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة إدفو بلفظ سيدة الأخيرة أثر اصطدامها بتوك توك، وعلى الفور تم نقلها الي المستشفى التي قامت بتحويلها إلى مشرحة إدفو العمومية.

وتوجهت القيادات الأمنية إلى المستشفى لتحقيق حول الحادث، وتبين إن الجثة لسيدة تدعى محروسة أبو الحسن علي 59 عامًا تقيم بمدينة السباعية التابعة لدائرة المركز.

أجرى الطبيب الشرعي إجراءات الكشف الطبي للسيدة التي لقيت مصرعه وتبين أنها أصيبت بكسور متعددة بالفك السفلي بالفم، وجروح وكسور الفك العلوي بالفم، ما أدى ذلك إلى حدوث نزيف خارجي في الفم والفكّين السفلي والعلوي، ونزيف داخلي بالمخ، وهو ما تسبب الوفاة، ما أسفر عن توقف الدورة الدموية، وتوقف نبضات القلب، وجاء في التقرير عدم وجود شبه جنائية حيال الواقعة.

تم إرسال التقرير إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة إدفو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

أسوان الكشف الطبى محافظة أسوان تسبب الوفاة حادث توكتوك أنفاسها الأخيرة مصرع سيدة

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