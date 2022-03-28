«مستقبل وطن للدراسات» يستعرض رؤية مصر 2030 لدعم المرأة

استعرض مركز "مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية"، برئاسة النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد، أمين شباب الجمهورية بالحزب، رؤية مصر 2030 لدعم المرأة المصرية.



وعرض مستقبل وطن للدراسات في تقرير حول (التطور والجهود والإنجاز) التي مرت بها المرأة المصرية، رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة لدعم المرأة.

وقال التقرير: «تم إعلان عام 2017، عامًا للمرأة المصرية، وهي الفكرة التي تبناها الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، وتم تدشينها في مؤتمر عام في مارس 2017، وتم خلاله إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وبما يتماشى مع أهداف التنمية الإقليمية والدولية، والتي تتكون من 5 محاور هي: التمكين السياسي والاقتصادي والحماية المجتمعية والمحور الثقافي والقانوني، حيث قاد المجلس القومي للمرأة صياغة الاستراتيجية، والتي تعد أول استراتيجية في العالم في إطار التنمية المستدامة، وأقرها الرئيس "السيسي" كوثيقة العمل للأعوام القادمة، وأدمجت هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030.



وقد احتوت هذه الاستراتيجية على العديد من محاور تمكين المرأة، وفيما يخص التمكين السياسي للمرأة وضعت الاستراتيجية مجموعة من الخطوات المحددة تتمثل في:



- تعزيز دور المرأة كناخبة.

- زيادة تمثيل المرأة في المجالس النيابية المنتخبة وتعزيز أدائها فيها.

- زيادة فرص تولي المرأة لمناصب قيادية في الهيئات القضائية وتعزيز أدائها فيها.

- زيادة تقلد المرأة للمناصب القيادية في الأجهزة التنفيذية للدولة وتعزيز أدائها فيها.

- مواجهة الثقافة المجتمعية الحاكمة والأفكار المناهضة لتولي المرأة مناصب قيادية.



كما استعرض التقرير مبادرات وقرارات داعمة للمرأة: حيث أطلقت الدولة والوزارات المختلفة العديد من المبادرات الهادفة إلى دعم المرأة المصرية في كافة النواحي، مع إصدار عدد من القرارات للحفاظ على حقوق المرأة المصرية، ومن ذلك:



-مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية 2019، والتي استهدفت الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.

وشملت المبادرة التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري - ضغط الدم - قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة المصرية في فبراير 2022، أنه قد تم فحص 22 مليون و250 ألفًا و741 امرأة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وذلك منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو من عام 2019.



- مصرية بـ 100 راجل، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتهدف إلى إبراز دور عظيمات مصر ونقل الصورة الحقيقة عن مصر للمصريين في الخارج وما تقوم به الدولة من تنمية.



- مبادرة "دوى" لتمكين وإسماع صوت الفتاة المصرية، والتي أعلنت الدكتورة "مايا مرسي"، رئيس المجلس القومي للمرأة، يوم الثلاثاء 8 مارس 2022، عن إطلاقها ضمن المشروع الوطني لتنمية الأسرة المصرية بالشراكة مع وزارات التعليم والصحة والشباب والاتصالات والثقافة والتضامن، كما أعلنت عن مبادرة "نورا" لدعم الفتاة المصرية "ابنة الجمهورية الجديدة" حتى تكمل تعليمها، وذلك بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.



- وحدة مجمعة لحماية المرأة، خطت مصر خطوات قوية لحماية المرأة من العنف، من ضمنها إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور "مصطفى مدبولي"، قرارًا رقم 827 لسنة 2021، بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، والتي تعد الحصن الأول من نوعه المتخصص لحماية السيدات والفتيات من جميع أشكال العنف وحفظ حقوقهن باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون، وتعمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، وفقًا لنص القانون على تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.



- قرارات عمل في صالح المرأة؛ حيث أصدر وزير القوى العاملة قرارات تؤكد أن حق العمل مكفول للمرأة في المهن والأعمال والأوقات المختلفة مع كفالة الحق في الرعاية والحماية ومنع تشغيل النساء في وظائف قد تعرض حياتهن للخطر أثناء فترتي الحمل والولادة، بالإضافة إلى تنظيم عمل النساء في المنشآت الصناعية والخدمات المرتبطة بالعمل ليلًا مثل الانتقال الآمن.



- الاستراتيجية الوطنية للحقوق الإنسان، والتي تضمنت في محورها الثالث تعزيز حقوق المرأة، والتأكيد على حقها الدستوري في ترسيخ المساواة والعدل وعدم التمييز وتكافؤ الفرص ليتم تمكينها فعليًا في كافة المجالات