الأنبا باسيليوس يترأس اللقاء التكويني لخدام كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس اللقاء التكويني لخدام المرحلتين الثانوية، والجامعية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

جاء ذلك ضمن اهتمام الأب المطران بالجانب التكويني لخدام الإيبارشية، كما أشرف على هذا اللقاء مكتب التعليم المسيحي، ولجنة الشباب بالإيبارشية، بحضور عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

بدأ اللقاء بفقرة الترانيم مع المرنمة إنجي أشرف، ثم أعطى نيافته كلمة تشجيعية للحاضرين بعنوان "الخدمة واحتياجات الخادم"، بالإضافة إلى لقاء آخر مع الأب متى شفيق الذي تحدث عن "تحديات الإيمان في عالمنا اليوم".

وعلي صعيد آخر، ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ألقى العظة الروحية بكنيسة السيدة العذراء ببويط إسيوط، وذلك يوم السبت، الموافق السادس والعشرين من مارس الجاري.

قال نيافة الحبر الجليل الانبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك انه كان في استقبال نيافته الأنبا كيرلس وليم، المدبر البطريركي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والقمص إيليا فرنسيس، والأب بطرس جرجس، راعيا الكنيسة.

وأضاف الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه تكلم الأنبا بشارة في العظة حول تبني النظرة الإيجابية النابعة من صدق الإيمان والعلاقة مع الله.

وتحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك خلال الفترة الراهنة بالصوم الكبير أو الصوم الاربعيني بحسب المصطلح الكنسي والذي تختتم الكنائس الكاثوليكية والقبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد الذي يحل طبقا لتقويم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم ٢٤ من إبريل