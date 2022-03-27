الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد تحذير «الصحة» من تناوله قبل رمضان.. تعرف على أضرار الكافيين

الكافيين
الكافيين

حذرت وزارة الصحة المواطنين من الإفراط فى تناول الكافيين، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك. 

أطلقت وزارة الصحة والسكان تحذيرا هاما للمواطنين قبل دخول شهر رمضان، حيث دعت جميع المواطنين بالتوقف عن شرب المنبهات كالقهوة والنسكافيه، لتجنب الإصابة بصداع شديد في أول يوم صيام، متابعة: «يجب التوقف عن شرب المنبهات كالقهوة والنسكافيه قبل بدء شهر رمضان بأسبوع على الأقل لتجنب الإصابة بصداع شديد في أول يوم صيام».

وشددت «الصحة» على أهمية تناول وجبات صحية في السحور والإفطار، إذ تكون غنية بالألياف كما طالبت بتقليل السكريات والنشويات.

فى هذا السياق ترصد «الدستور» أضرار المنبهات، وهى كالتالي:

-يقلل من تدفق الدم للمخ.

-الصداع وانخفاض مستوى الحركة الدقيقة والدوخة.

-زيادة معدلات ضربات القلب.

-الشعور بالعطش والقلق والعصبية والجوع.

-تمدد الممرات الهوائية.

-الأرق الشديد.

-استرخاء العضلة العاصرة لفتحة الشرج.

-تعب الغدة الكظرية.

ووفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية فإن يوجد الكافيين فى القهوة والشاي والكاكاو والشوكولاتة والعديد من  المشروبات الغازية، حيث تعتبر المصادر الطبيعية للكافيين حبوب البن وأوراق الشاى ومكسرات الكولا وقرون الكاكاو، ولكنه يؤثر على الجهاز العصبى بطرق متعددة، وبعضها مرغوب فيه، ولكن الكثير منها غير مرغوب فيه، لذلك نقدم لك أضرار الكافيين على الجهاز العصبى، وفقا لما ذكره موقع «Livestrong» الطبى.

ووفقا لمنظمة «التغذية والصحة العامة» الأمريكية، فإن الكافيين هو أكثر المواد النفسية تأثيرا على نطاق واسع فى العالم، حيث يستهلك 90% من الأمريكيين بعض هذه المواد يوميا، ويدخل الكافيين إلى مجرى الدم عبر المعدة والأمعاء الدقيقة، ثم يمر بسرعة عبر حاجز الدم فى الدماغ، حيث يسبب آثارا فى أقل من 15 دقيقة. 

ويتداخل الكافيين مع أدينوسين، وهو ناقل عصبي طبيعي في الدماغ، وتشمل إجراءات الأدينوسين قمع النشاط العصبي فى الدماغ، وزيادة تدفق الدم فى جميع أنحاء الجسم.

شوكولاته وزارة الصحة شهر رمضان الصحة العالمية وزارة الصحة والسكان منظمة الصحة العالمية

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وائل لطفي

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