الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شابين وفتاة قتلوا مواطنًا وألقوا جثته بجوار سكك حديد طنطا

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في الغربية بحبس شابين وفتاة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل شاب، وإلقاء جثته بجوار سكك حديد طنطا.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بالغربية من كشف لغز قضية قتل شاب مجهولة، وملقاة بجوار جانبية السكة الحديد بطنطا.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، بلاغا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا يفيد بالعثور على جثة لشاب بجوار السكة الحديد بطنطا، على الفور شكل اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية فريق بحث لسرعة عمل التحريات وضبط مرتكب الواقعة.

بعمل التحريات والتحقيقات تم الوصول إلى مرتكب الواقعة، وكشفت التحريات بوجود 3 أشخاص شابين وفتاة، وتم الاتفاق بينهم على قتل شريكهم الرابع بعد اختلافهم على حصيلة مسروقات قاموا بها خارج نطاق محافظة الغربية.

تم إلقاء القبض عليهم وبالعرض على النيابة اعترفوا بالجريمة، وتم تمثيل الجريمة وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المباحث الجنائية مدير المباحث النيابة العامة قضية قتل التحقيقات البحث الجنائي العثور على جثة محافظة الغربية

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وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

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