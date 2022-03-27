الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«زراعة الشيوخ» توافق على توصيات اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، على تقرير اللجنة وما ورد به من توصيات بشأن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، حيث تم استعراض التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الأسبوع قبل المقبل، ومن بينها سرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدانا.

وخلال الاجتماع، طالب عدد من الأعضاء بضرورة وجود سوق حر للأسمدة لحل الأزمة بشكل نهائي.

من جهته، أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن وجود سوق حرة للأسمدة يجب أن يكون مرتبطا بتحقيق وفرة في المعروض، لتكون هناك مناقشة في عمليات العرض والطلب.

وناقش الاجتماع الدراسة التي أعدتها اللجنة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة.

وأوضح الجبلي، أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من 25 فدانا تعانى حاليا أزمة في الحصول على الأسمدة، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة. 

وقال: نحن كلجنة زراعة مسئولون عن زراعة كل مساحات الأراضي، وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات، بغض النظر عن حجم الحيازة.

وتابع: لدينا حاليا نحو 7 ملايين فدان، وعلينا توفير الأسمدة لها جميعا، سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة مثل الجمعيات أو البنك الزراعي، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الى أن مصانع الأسمدة في مصر تنتج نحو سبعة ملايين طن، ووفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا، يتم توريد نسبة 55% من إنتاج المصانع إلى الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، للمساحات الأقل من 25 فدانا، ونسبة 10% للسوق المحلية بالسعر الحر.

وأوضح الجبلي، أن هذا السعر يعادل نحو 30% من الأسعار العالمية، واليوم تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

لجنة الزراعة والري مجلس الشيوخ اقتصاديات صناعة أزمة الأسمدة الأسمدة الكيماوية سوق حر للأسمدة ملف الأسمدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

الأرصاد الجوية تطلق تحذيراتها للمواطنين بسبب الطقس

بجرعة وزارية.. «الصحة» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال (خاص)

قوات الجيش والشرطة تدمر 555 فدان خشخاش وبانجو وتضبط 183 طن مخدرات بجنوب سيناء

«يا بتاع الصنايع» هكذا وصفت أمينة رزق أحمد زكى لقبوله دور طه حسين فى «الأيام»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

مؤمن المحمدي

الأهداف المئوية لـ الأهلي في الدوري (1)

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

ماجد حبته

بايدن على الحدود.. تقريبًا!

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لن نسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية

بقيادة عضو كنيست.. مستوطنون يقتحمون «الشيخ جراح» والمسجد الأقصى

وزير الخارجية الأمريكي: لا نرغب أن تكون إسرائيل «الباب الخلفي لروسيا»