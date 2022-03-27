20 جرام ذهب و«قايمة» 150 ألف.. مبادرة لتيسير الزواج في سوهاج

في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة عندما نتحدث عن الذهب الذي تجاوز سعره الـ1000 جنيه للجرام عيار 21، أضيفت المزيد من الأعباء على كاهل الشباب المصري الغير قادر على الوفاء بمتطلبات الحياة الزوجية.

ومن هنا كان لابد من الوقوف قلبا وقالبا لتحسين الأوضاع، وبالفعل في السنوات الماضية، بدأت العديد من المنظمات والمحافظات تنتهج بعض المبادرات السعيدة للتخفيف من الأعباء سواء على العريس أو العروسة، والاستغناء عن الأشياء غير الضرورية.

كانت أحدث تلك المبادرات من محافظة سوهاج مركز ومدينة المنشاة، والتي أصدرت قائمة جديدة لتيسير الزواج في البلدة وكانت نصها كالآتي:

إلغاء النيش بمحتوياته + السفرة

إلغاء الدي جي في العفشة وغيرها

إلغاء غرفة نوم الأطفال

إلغاء بند العشاء

إلغاء خاتم أم العريس وهدايا أخوات العريس

المطلوب من العريس:

تجهيز سكن الزوجين من فراش وغسالة وبوتجاز وثلاجة حسب استطاعته دون تدخل من أهل العروسة في نوعية هذه الأصناف.

الذهب المطلوب 20 جراما مقابل تحمل العريس للأجهزة الكهربائية

غرفة الصالون بما يتيسر له

متوسط القائمة 150 ألف جنيه، نصفها ذهب والنصف الأخر عفش

تقتصر الصباحية على الأقارب فقط، ولا يسمح لهم بالتفتيش في خصوصيات العروسة.

المطلوب من العروسة:

أدوات المطبخ الرئيسية حسب ظروف كل أسرة

المطبخ نفسه خشب أو ألموتال حسب إمكانيات العروسة

ملابس العروسة الشخصية دون مغالاة

العشاء المقدم من العروسة يقتصر على العروسين فقط

عدم المغالاة في الزيارات المشتركة بينهم أثنء فترة الخطوبة والزفاف

السجاد والستائر على العروسة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تلك المبادرة بشكل كبير، فقال كمال محسن أحد مستخدمي فيسبوك: "والله هي القصة مش في إنك تزود أو تقلل، الفكرة في الرضا، إنكوا تبقوا راضين من جواكم، ده بداية مشوار لسه طويل، طول ما انت وهي في بيت واحد هتجيب وهتغير"، وعلقت أم معاذ: "حلو أوووي.. يا اريت يطبق".

أما أمنية هاني كان لها رأي أخر: "مع إن الاتنين يتفقوا مع بعض لأن اللي مكتوب ده مش قاعدة، العريس والعروسة أكتر ناس عارفين ظروفهم، مفيش حاجة اسمها تقاليد وعادات، فيها حاجة اسمها كل اتنين يعملوا بيتهم زي ماهما عايزين".