اليوم.. الحكم في قضية «محامين الجيزة»

تصدر الدائرة 12 جنايات المنعقدة بمحكمة الجيزة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، اليوم الأحد، حكمها في محاكمة 9 من محامي الجيزة، بينهم محمود الداخلي، نقيب الجيزة السابق والأمين العام المساعد بمجلس نقابة المحامين، بتهم التجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف عن العمل وسرقة أجندة الجلسات.

قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، حجز جلسة محاكمة 9 من محامي الجيزة، بينهم محمود الداخلي، نقيب الجيزة السابق والأمين العام المساعد بمجلس نقابة المحامين، بتهم التجمهر، وتعطيل دائرة جنح مستأنف عن العمل، وسرقة أجندة الجلسات، لليوم، للحكم، مع إخلاء سبيلهم.