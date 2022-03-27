الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة «5.8 ريختر» يضرب الإكوادور

زلزال
زلزال

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر سواحل الإكوادور.

 

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال وقع بالقرب من المنطقة الساحلية لإكوادور صباح اليوم. 

 

وأضاف أن "الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا".

 

وكانت الإكوادور  تعرضت في عام 2016 لأسوأ زلزال مدمر خلال 70 عاما، والذي ضرب البلاد بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن وفاة ما لا يقل عن 646 شخصا.

 

كما أسفر عن إصابة نحو 12500 شخص، وفقدان 130 شخصًا على طول سواحل البلاد المطلة على المحيط الهادي.

 

وتعرضت البلاد آنذاك لعدة هزات أرضية وأكثر من 700 تابع زلزالي مما أثار حالة من الذعر

 

ودمر الزلزال ما يقرب من 7 آلاف منزل، وشرد أكثر من 26 ألف شخص يعيشون حاليا في ملاجئ.

زلزال صباح الزلازل الاوروبي مقياس ريختر

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وائل لطفي

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