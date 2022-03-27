الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تقدم مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

 أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اعتزام الولايات المتحدة تقديم "100 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية مدنية" لأوكرانيا.


وقال بلينكن - في بيان - إن المساعدات تهدف لـ"تحسين قدرة وزارة الشئون الداخلية الأوكرانية على توفير الأمن الحدودي الأساسي، والحفاظ على وظائف إنفاذ القانون المدنية، وتأمين البنية التحتية الحكومية الأساسية في وجه هجوم الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين"، حسب ما جاء على موقع الخارجية الأمريكية على الإنترنت.


وأضاف البيان أن "التمويل الزائد من شأنه مواصلة التدفق المستمر لمعدات الحماية الشخصية والمعدات الميدانية والمعدات التكتيكية والإمدادات الطبية والمركبات المصفحة ومعدات الاتصال لخدمة حرس الحدود التابعة للدولة الأوكرانية، والشرطة الوطنية الأوكرانية".

الولايات المتحدة حرس الحدود أوكرانيا فلاديمير بوتين الرئيس مليون دولار امريكية

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