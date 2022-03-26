أسامة عطية يبهر لجنة «الدوم».. وحسين فهمي: «هتنافس كريم عبد العزيز»

أبهر المتسابق أسامة عطية من محافظة شمال سيناء، لجنة تحكيم برنامج "الدوم"، بوابة النجوم، بـ 3 أغاني "داري الدم يا عين، ودار يا دار، واللي تعبنا سنين في هواه"، ليشعل المسرح وتفاعل معه الجمهور بقوة.

وأعربت الفنانة أصالة عن سعادتها به قائلًة: "ما شاء الله أنا مبسوطة بيك لأنك جاي مكان مميز، وشكرًا للمكان اللي أجتني منه، وانت موهوبين وعجبني ثقتك بأدائك الناعم الانسيابي، ومظهرك الأنيق، حليوة وصوتك حلو، أسعدتني".

وقال الفنان كريم عبد العزيز: "من غير كلام كتير انت هايل يا أسامة"، وقال الفنان حسين فهمي: "انت شكلك ممثل مش مطرب، وسعيد جدًا إنك من العريش بلدنا العظيمة اللي وقفت ضد المستعمر، فأنا سعيد إنك منها، وعاجبني وقفتك واقفة راجل من نفسه، شكلك سينمائي وهتنافس كريم قريب، صوتك عاجبني واختيارك للأغاني مميز".

برنامج "الدوم"

وتنضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي، والنجم كريم عبد العزيز، والنجمة أصالة.

برنامج "الدوم" تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي- جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ 60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية چاسمين طه.

وفي مرحلة المفتاح الذهبي شارك في عضوية لجنة التحكيم كل من: النجمة ليلى علوي، وتامر محسن، والموسيقار نادر عباسي.

وتتراوح أعمار المشاركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ 15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.