السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانية: استراتيجية الرئيس السيسي لدعم الصناعة الوطنية بدأت تؤتي ثمارها

النائبة غادة الضبع
النائبة غادة الضبع

أشادت النائبة غادة الضبع، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، باستراتيجية الرئيس السيسي لدعم الصناعة وزيادة الإنتاج وإقرار حوافز ومميزات كبيرة للمنتجين تشجيعًا للاستثمار والتصدير وصولًا إلى معدل تصديري يصل إلى 100 مليون جنيه.

جاء ذلك في ختام الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي إلى محافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة. 

وأضافت عضو مجلس النواب أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها دور كبير في نقلة ونهضة اقتصادية على المجالات كافة، موضحة أن التجارب العالمية أكدت أن الأمل في التنمية معقود على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولًا إلى اقتصاديات العالم المتقدمة.

يذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي قد اختتمت زيارتها مساء اليوم بلقاء محافظ البحيرة والقيام بجولة تفقدية لعدد من المصانع بمنطقة حوش عيسى بمحافظة البحيرة.


ومن ناحية أخرى، تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد محور شمال الأقصر، واطلعت اللجنة على تفاصيل محور شمال الأقصر الذي يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى، مارًا بالزراعى الشرقى والزراعى الغربى ونهر النيل، وهو عبارة عن مجموعة من الكبارى والأنفاق والأعمال الصناعية، وعددها حوالى 17 منشأة خرسانية تقريبًا، والباقى يتم ربطه بأعمال شبكة طرق، وطوله من 18 إلى 20 كيلومترًا، بعرض 6 حارات بتكلفة 2 مليار جنيه.

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