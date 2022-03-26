بعد شفائه من كورونا.. تعرض عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية جديدة

تعرض الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، لوعكة صحية جديدة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم.

ونشر نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة صورة له تجمعه بوالده عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة.. ويا رب تعدي المرة دي على خير".

وانهالت التعليقات على المنشور من قبل متابعيه داعين الله "عز وجل" أن يشفيه ويعود لمنزله وجمهوره من جديد بصحة وعافية.

كان الفنان عبد الرحمن أبوزهرة أصيب الفترة الماضية بفيروس كورونا، ونقل للمستشفى لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، وهو الأمر الذي جعل جمهور ومحبى الفنان القدير يحاولون معرفة تفاصيل إصابته منذ البداية ولكن سرعان ما تعافى من فيروس كورونا المستجد كما كشف ابنه.

وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، علاج الفنان عبد الرحمن أبوزهرة، حيث قام بالتواصل معه هاتفيا للاطمئنان على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وشارك نجل أبوزهرة منشورا له عبر فيسبوك قائلا: "تشكر عائلة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه اللمسة الإنسانية واللفتة الجميلة باتصاله التليفوني اليوم للاطمئنان على الوالد وعلى صحته والتحدث إليه مما كان له أكبر الأثر الإيجابي على معنوياته".

يذكر أن عبدالرحمن أبوزهرة ظهر كضيف شرف مؤخرًا في مسلسل "موضوع عائلي"، الذي عرض على إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت، من بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، إيناس كامل، محمد رضوان، طه الدسوقى، محمد القس، وضيوف الشرف أمينة خليل، شيرين رضا، حسام داغر، وإخراج أحمد الجندى.

يذكر أن نقابة الممثلين ناشدت شركات الإنتاج بمراعاة كل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وأصدرت بيانًا شددت فيه على ضرورة التأكد من حصول جميع المشاركين في الأعمال الفنية على لقاح فيروس كورونا وإثبات ذلك بشهادة وزارة الصحة المصرية.