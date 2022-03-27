مصر تشارك في «ساعة الأرض».. إطفاء أنوار مباني ومصالح حكومية ومعالم سياحية

أعلنت مصر مشاركتها في «ساعة الأرض» بإطفاء أنوار عددًا من المباني والمصالح الحكومية والمعالم السياحية والهيئات والمنشآت التابعة، ترشيدًا للطاقة وحفاظًا على البيئة ومواجهة الاحتباس الحراري، في تمام الساعة الثامنة والنصف حتى التاسعة والنصف من مساء اليوم.

ظَهر مفهوم ساعة الأرض في مدينة سيدني الأسترالية عام 2007، وهو حدث عالمي يُقام سنوياً بتنظيم من الصندوق العالمي للطبيعة، ويتم خلاله تشجيع الناس من أفراد وعائلات وشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية لمدة ساعة واحدة، من الساعة 08:30 مساءً وحتى الساعة 09:30 مساءً بالتوقيت المحلي لأي بلد.

ولاقت فعاليات ساعة الأرض إقبالاً كبيراً حول العالم، حيث تشارك آلاف المدن والقرى بهذا الحدث السنوي، وسنتناول الآن في هذا المقال بشكل مفصّل معلومات عن ساعة الأرض وأهدافها وموعدها.

وتعود المشاركة في ساعة الأرض بالنفع على الطبيعة بشكلٍ كبير، فهي تؤثّر على القرارات العالمية والتغييرات التشريعية الرئيسية المتعلقة بالبيئة من خلال تسخير قوة الناس وإيصال صوتهم إلى جميع الجهات المختصة حول العالم. في ساعة الأرض 2022، نتحد جميعًا ضد التغير المناخي وفقدان الطبيعة.

وسنقدم الآن معلومات عن ساعة الأرض وأهمية هذا الحدث في عام 2022 بشكلٍ خاص.

ما هي ساعة الأرض؟

يمكن القول بأنّ ساعة الأرض ليست مجرد حدث سنوي فحسب، بل هي تجسد ساعة من الإلهام والتكاتف والعمل الجماعي من أجل تحقيق هدف سامي يصب في مصلحة الجميع، وهي أكبر حركة شعبية على مستوى العالم من أجل البيئة، حيث يقوم المشاركون بالعد التنازلي قبل إطفاء الأضواء في تمام الساعة 08:30 مساءً بالتوقيت المحلي للبلد الذي يقطنون فيه، ولا يقتصر الأمر على إطفاء الأضواء لمدة ساعة فحسب، بل نشر الوعي بهذه المناسبة والحفاظ على البيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي كذلك، بالإضافة إلى الأفراد والعائلات في المنازل، كما ويدعو الصندوق العالمي للطبيعة المؤسسات والشركات للمشاركة وتوعية الموظفين بشأن التغير المناخي من خلال القيام بأنشطة وفعاليات مختلفة في هذه المناسبة، بالإضافة إلى اتباع أساليب وخطوات فعّالة للاستفادة من الطاقة المستدامة في أماكن العمل وغير ذلك.

واحتفل عدد من دول العالم شرق الكرة الأرضية في الساعة الثامنة والنصف، كلا بتوقيته المحلى بـ"ساعة الأرض"، التي يتم الاحتفال بها يوم السبت الأخير من شهر مارس من كل عام، حيث أطفأت هذه الدول العديد من المعالم الأساسية لكل دولة، كما حرص أيضا المواطنون بكل دولة على المشاركة في هذا الحدث المناخي.

ومن هذه الدول التي شاركت في إطفاء معالمها حتى الآن نيوزيلندا، استراليا، اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، فيتنام، تايلند، الفلبين، ماليزيا، جنوب الباسفيك، سنغافورة وإندونيسيا، حيث أظهرت صور احتفال مواطنو هذه البلاد بالساعة السنوية المخصصة للأرض.