اليوم.. «تحديات الإيمان» في لقاء تكوينى لشباب الكنيسة الكاثوليكية

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن مكتب التعليم المسيحي بايبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك أعلن عن تنظيم لقاء تكويني لمرحلتي ثانوي وجامعة، تحت شعار "تحديات الإيمان في عالمنا اليوم".

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك اليوم السبت الموافق 26 من مارس الجاري، بكاتدرائية يسوع الملك. يأتي اللقاء تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، بينما يُحاضر في اللقاء الأب متى شفيق.

وكان قد زار مكتب التعليم المسيحي الإيبارشي بالإسماعيلية، كنيسة السيدة العذراء مريم، بالعاشر من رمضان. كان في استقبال وفد المكتب الأب جوزيف زكريا، راعي الكنيسة، والأستاذ جوزيف سامح، أمين الخدمة، وخدام وخادمات الرعية، والمخدومين.

بدأ اليوم بالصلاة والترانيم، ثم تم تقسيم فصول التربية الدينية للزيارة، كما عقد الأب أندراوس فوزي، مسئول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، حوارًا مع المخدومين حول معنى الصوم، والصوم في كنيستنا الكاثوليكية، بالإضافة إلى شرح فكرة مسابقة سفر أعمال الرسل الصيفية.

وعقب ذلك، التقى مسئول مكتب التعليم المسيحي بالإسماعيلية بخدام وخادمات الرعية، لسماع ترتيب خدمتهم، وكيفية تنشيطها، بالإضافة إلى احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، كما وجه بعض الملاحظات الخاصة بالخدمة، ثم أوضح الأب أندراوس خطط المكتب، وكيفية التعاون معهم. واختتم اليوم بالصلاة، والتقاط الصور التذكارية.

من جهة أخرى، ذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين، أن الجمعة الثانية من الصوم الأربعيني المقدس، بدأت بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب ماجد مؤنس، راعي الكنيسة، بمشاركة الشماس الإكليريكي بطرس دوس، وفريق الشمامسة، وشعب الرعية.

وألقى الأب الراعي كلمة العظة بعنوان "أتيت لتكن لهم حياة أفضل"، حيث أشار إلى أن تجمع العائلات حول كلمة الله تجعل حياتهم أفضل. تلا صلاة القداس الإلهي، نشاط التربية الدينية، تحت رعاية الأخ عوني الهواري، أمين الخدمة، حيث قاد المرحلتان حضانة، والابتدائية خدام وخادمات الكنيسة، فيما قاد لقاءات المرحلة الإعدادية خدام وخادمات معهد التربية الدينية.

تضمن اليوم أيضًا اجتماع نبع الحب لفرح وعطاء عن الذي احتوى على لقاء تكويني بعنوان "الصوم بحسب الكتاب المقدس، والكنيسة الكاثوليكية" مع الشماس الإكليريكي بطرس دوس.

واحتوت الجمعة الثانية من الصوم المقدس على اجتماع الأسرة، الذي تضمن لقاء حول "الغفران في الزواج والأسرة" مع الدكتور رأفت حلمي. واختتم اليوم بصلاة درب الصليب بقيادة الأب ماجد مؤنس، بحضور شعب الرعية.