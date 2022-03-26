السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفاع الفنانة أنوشكا يطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم بالاعتداء عليها بسبب كلب

محكمة
محكمة

استمعت اليوم السبت محكمة جنح أكتوبر لمرافعة دفاع الفنانة انوشكا خلال نظر جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على الفنانة أنوشكا، بالسب والقذف، بعدما عاتبته بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها، أثناء سيرهما بكمباوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر.  

طالب الدفاع  بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم 

كشفت التحقيقات، أن الفنانة أنوشكا حررت محضرا فى شهر نوفمبر الماضي، اتهمت فيه أحد جيرانها بالاعتداء عليها بالسب والقذف داخل كمبوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر، بعدما عاتبته نتيجة اعتداء أحد كلابه على الكلب الذي تملكه.

وقالت الفنانة في بلاغها، إنها طالبت جارها أن يقوم بربط الكلب، وقالت له: "إبعد الكلب بتاعك، أنت إزاى مش رابطه وسايبه كدة ممكن يضر أي حد"، إلا أنه لم يتقبل كلامها، وتطور الأمر لاعتدائه عليها بالسب والقذف وقال لها: "براحتي أعمل اللي أنا عايزه".

تلقى قسم أول أكتوبر بلاغ من الفنانة أنوشكا، اتهمت في أحد جيرانها داخل الكمبوند السكني المقيمة فيه، بالاعتداء عليها بالسب والقذف بعدما هاجم كلبه كلبها أثناء سيرهما داخل الكمبوند، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت فى القضية، وتم تحديد جلسة 19 مارس الماضى؛ لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.

محكمة جنح أكتوبر دفاع الفنانة أنوشكا أقصى عقوبة المتهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

كواليس وفاة رجائي عطية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات الجيزة

أخبار فاتتك| مكالمة الرئيس السيسى لمحمد بن سلمان.. وقرار مهم من القوى العاملة

تفاصيل القضية الأخيرة لرجائي عطية نقيب المحامين قبل وفاته

وفاة نقيب المحامين رجائى عطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية