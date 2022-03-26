نائبة رئيس الوزراء الأوكراني اتفاق جديد بشأن ممرات إنسانية بأوكرانيا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، اليوم، أن المدنيين الذين يحاولون مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة سيتعين عليهم المغادرة في سيارات خاصة لأن القوات الروسية لا تسمح للحافلات بالمرور عبر نقاط التفتيش حول المدينة.

واوضحت أنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح 10 ممرات إنسانية، لإجلاء المدنيين من مناطق مشتعلة على خطوط الجبهة في بلدات ومدن أوكرانية . بحسب ما ذكرت سكاي نيوز

وكشفت أن المدنيين الذين يحاولون مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة سيتعين عليهم المغادرة في سيارات خاصة لأن القوات الروسية لا تسمح للحافلات بالمرور عبر نقاط التفتيش حول المدينة.