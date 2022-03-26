السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني اتفاق جديد بشأن ممرات إنسانية بأوكرانيا

نائبة رئيس الوزراء
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، اليوم، أن المدنيين الذين يحاولون مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة سيتعين عليهم المغادرة في سيارات خاصة لأن القوات الروسية لا تسمح للحافلات بالمرور عبر نقاط التفتيش حول المدينة. 

واوضحت أنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح 10 ممرات إنسانية، لإجلاء المدنيين من مناطق مشتعلة على خطوط الجبهة في بلدات ومدن أوكرانية . بحسب ما ذكرت سكاي نيوز

وكشفت أن المدنيين الذين يحاولون مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة سيتعين عليهم المغادرة في سيارات خاصة لأن القوات الروسية لا تسمح للحافلات بالمرور عبر نقاط التفتيش حول المدينة.

 

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك مدينة ماريوبول القوات الروسية ممرات إنسانية المدنيين اوكرانية

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