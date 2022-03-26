السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأوكراني يقصف بلدة ياسينوفاتايا براجمات صواريخ من طراز غراد

القصف الاوكرانى
القصف الاوكرانى

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وقف إطلاق النار، أن الجيش الأوكراني استخدم في قصف بلدة ياسينوفاتايا، راجمات صواريخ من طراز غراد.

وقالت الممثلية في بيانها لها اليوم: "تم في الساعة 08:30 "بتوقيت موسكو" تسجيل قصف بقذائف صاروخية من جانب القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه بلدتي أفدييفكا وياسينوفاتايا: وتم خلال ذلك إطلاق 15 صاروخا من طراز بي إم 21 غراد، وفقا لوكالة تاس الروسية.

و ذكرت الممثلية فى وقت سابق، أن الجيش الأوكراني أطلق في الساعة الخامسة و55 دقيقة 40 صاروخا من طراز غراد على ياسينوفاتايا.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن تسليح الجيش الروسي مستمر رغم العقوبات الغربية، موضحًا أن من أولويات الوزارة إمداد القوات بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة والحفاظ على جاهزية القوات النووية.

وقال شويجو - حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت - إنه في ضوء العملية العسكرية الخاصة من الضروري الحفاظ على وتيرة تزويد القوات بالأسلحة المتطورة وأنظمة الروبوتات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه الشهر الماضي القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى، وفقا لروسيا اليوم.

من ناحية أخرى، وصلت قافلة مساعدات روسية إلى قرى جديدة في محيط مقاطعة تشيرنكوف في أوكرانيا.

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية أن شحنات المساعدات تشمل عدة أطنان من المواد الأولية، من ماء وغذاء ودواء، مضيفة أنه يجري إيصال المساعدات بحماية من القوات الروسية.

وكانت وزارة حالات الطوارئ الروسية قد أعلنت - أمس الجمعة - أنها قامت بتوصيل أكثر من 120 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى مقاطعة خاركيف في أوكرانيا، وذلك بالتعاون مع الحرس الوطني الروسي.

جمهورية دونيتسك الشعبية الجيش الأوكراني قصف بلدة ياسينوفاتايا طراز غراد صواريخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

وفاة نقيب المحامين رجائى عطية

أخبار فاتتك| مكالمة الرئيس السيسى لمحمد بن سلمان.. وقرار مهم من القوى العاملة

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 26-3-2022

مواعيد عرض المسلسلات فى رمضان 2022.. والاختيار 3 والعائدون الأبرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية