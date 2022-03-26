الجيش الأوكراني يقصف بلدة ياسينوفاتايا براجمات صواريخ من طراز غراد

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وقف إطلاق النار، أن الجيش الأوكراني استخدم في قصف بلدة ياسينوفاتايا، راجمات صواريخ من طراز غراد.

وقالت الممثلية في بيانها لها اليوم: "تم في الساعة 08:30 "بتوقيت موسكو" تسجيل قصف بقذائف صاروخية من جانب القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه بلدتي أفدييفكا وياسينوفاتايا: وتم خلال ذلك إطلاق 15 صاروخا من طراز بي إم 21 غراد، وفقا لوكالة تاس الروسية.

و ذكرت الممثلية فى وقت سابق، أن الجيش الأوكراني أطلق في الساعة الخامسة و55 دقيقة 40 صاروخا من طراز غراد على ياسينوفاتايا.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن تسليح الجيش الروسي مستمر رغم العقوبات الغربية، موضحًا أن من أولويات الوزارة إمداد القوات بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة والحفاظ على جاهزية القوات النووية.

وقال شويجو - حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت - إنه في ضوء العملية العسكرية الخاصة من الضروري الحفاظ على وتيرة تزويد القوات بالأسلحة المتطورة وأنظمة الروبوتات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه الشهر الماضي القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى، وفقا لروسيا اليوم.

من ناحية أخرى، وصلت قافلة مساعدات روسية إلى قرى جديدة في محيط مقاطعة تشيرنكوف في أوكرانيا.

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية أن شحنات المساعدات تشمل عدة أطنان من المواد الأولية، من ماء وغذاء ودواء، مضيفة أنه يجري إيصال المساعدات بحماية من القوات الروسية.

وكانت وزارة حالات الطوارئ الروسية قد أعلنت - أمس الجمعة - أنها قامت بتوصيل أكثر من 120 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى مقاطعة خاركيف في أوكرانيا، وذلك بالتعاون مع الحرس الوطني الروسي.