السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يبحث مع سفير كازاخستان بالقاهرة تبادل السلع الزراعية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع السفير خيرت لاما، سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة  سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تبادل السلع الزراعية والثروة الحيوانية والبحث العلمي،
بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والمستشار الزراعي الكازاخستني بالقاهرة.

وأكد القصير، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وعلى الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في مصر وكازاخستان من أجل تعزيز التعاون بين الدولتين في جميع مجال المجالات.

 الاجتماع تناول أيضا التعاون في مجالات المحاصيل الحقلية والتقاوى والأمصال واللقاحات البيطرية وكذلك الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وزير الزراعة استعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال تحقيق الأمن الغذائي والمشروعات الزراعية التي تشهدها مصر حاليا. 

من ناحيته، أعرب"لاما" عن سعادته بلقاء زير الزراعة، مضيفا أن دولته من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للقمح حيث يتميز بجودته العالية، وأنها بصدد إنشاء منطقة لوجستية للتجارة الحرة فى ميناء العين السخنة حتى تصبح مصر مركزا لوجيستيا لبيع المنتجات الكازاخية من الحبوب والمواد الغذائية لدول القارة الإفريقية وفي نفس الوقت إمكانية استخدام تلك المنطقة لتصدير البطاطس والمنتجات الزراعية المصرية لجمهورية كازاخستان.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعات متتالية لمجموعتي العمل الفنية المشكلة من الجانبين والمعنية ببحث ومتابعة التعاون الزراعي بين البلدين لإيجاد آلية للمضي قدماً في تنفيذ كل موضوعات التعاون التي تم الاتفاق عليها وخاصة تبادل السلع الزراعية، وكذا دراسة آلية الشراكة بين البلدين في الاستثمار الزراعي، بالإضافة إلى أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الكازاخستنية المقرر انعقادها بالقاهرة هذا العام من أجل وضع خريطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين.

وزير الزراعة يبحث سفير كازاخستان بالقاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

أخبار فاتتك| مكالمة الرئيس السيسى لمحمد بن سلمان.. وقرار مهم من القوى العاملة

وفاة نقيب المحامين رجائى عطية

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 26-3-2022

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

مواعيد عرض المسلسلات فى رمضان 2022.. والاختيار 3 والعائدون الأبرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية