أستاذ القانون الدولى بأسيوط: زياد متفوق دراسيا وذا خلق عالى ومحبوب من الجميع

قال الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة أسيوط إن خبر وفاة الطالب زياد خالد النبوي الطالب بالفرقة الثالثة شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جاء صادما للجميع.



وأوضح عثمان أن الطالب زياد من المتفوقين دراسيا ويتمتع بحب واحترام الجميع ومشهود له بدماثة الخلق والسمعة الطيبة وكان دائما يسعي لمساعدة أصدقائه ومساندتهم.



وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أنه كان يقوم بتدريسه مادة الجنسيات في الفصل الدراسي الأول وكان من الطلاب المميزين والمجتهدين خلال فترة الدراسة وجاء خبر وفاته صاعقة علي قلوب الجميع سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.



وكان قد نعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وفاة الطالب زياد خالد النبوي أثر حادث أليم خلال سفره للقاهرة لمآزرة منتخب مصر فى مباراة اليوم.



وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث وبالتحري تبين مصرع زياد خالد محمد، يبلغ من العمر 21 عاما، وإصابة كلا من: محمود عدنان محمود، يبلغ من العمر 18 عاما، ومحمود محمد محمود، يبلغ من العمر 21 عاما، و محمد أحمد يسري، يبلغ من العمر 21 عاما، وحازم أحمد يسري، يبلغ من العمر 18 عاما، و محمد علاء أحمد، يبلغ من العمر 25 عاما، و أحمد علاء يوسف، يبلغ من العمر21 عاما، و فارس عماد فاروق، يبلغ من العمر 19 عاما، و مؤيد الدين محمد كمال، يبلغ من العمر 19 عاما، جميعهم طلاب من محافظة أسيوط، والمدعو رمزي رفعت وليم، يبلغ من العمر 28 عاما، سائق الميكروباص، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى المنيا العام.