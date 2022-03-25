مونديال 2022.. تركى آل الشيخ يهنئ مصر: «مبروك الفوز وعقبال الإياب»

هنأ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، المنتخب المصري بفوزه على السنغال.

وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «مبروك فوز منتخب مصر الشقيق وعقبال الإياب».

وفاز المنتخب الوطني المصري على ضيفه المنتخب السنغالي بهدقف نظيف في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة الرابعة، من بداية المباراة بعدما مرر عمرو السولية، كرة طولية إلى محمد صلاح، خلف المدافعين، ليسددها صلاح، قوية ترتطم بالعارضة، وترتد لتصطدم في ساليو سيس، مدافع السنغال وتدخل الشباك.