الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل شقيقه في عين شمس

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بعين شمس، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شقيقه عقب نشوب مشاجرة بينهما، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كان ضباط مباحث القاهرة قد تمكنوا من إلقاء القبض على عاطل لقتله شقيقه بمنطقة عين شمس، بعد الدخول في مشادة تطورت لمشاجرة، وتعدى عليه بسلاح أبيض، وتوفى على أثرها ونقل إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة ووفاة شخص بمنطقة عين شمس وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص وفاة "ع. س" 25 سنة، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وآخر بالصدر وطعنات أخري وشقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية.

 وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قانون ضباط عمل النيابة حبس بعد عاطل مشادة غرفة عمليات كلام غرفة

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على هامش الأزمة

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