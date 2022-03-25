برلماني ليبى: «الدبيبة» طلب بعض المزايا لتسليم السلطة

قال عضو مجلس النواب الليبي على التكبالي، اليوم الجمعة، إن هناك مفاوضات تجرى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة من أجل تسليم السلطة والمقرات والمؤسسات الحكومية للحكومة الجديدة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، منوهًا بأن هناك وساطة من عدد من السياسيين والمسؤولين السابقين من أجل ذلك.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك ترتيبات ومخاطبات وضغوط على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته للتسليم الفوري للمقار، مشيرًا إلى أنه يحاول أن يماطل ولكن يبدو أن هناك تغيير في موقف الدول التي كانت داعمة له.

وأشار إلى أن من المتوقع أن يبدأ رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي في ممارسة عمله من العاصمة طرابلس قريبًا، لافتًا إلى أن موقف "الدبيبة" تغير بعض الشيء، فهو يطلب بعض المزايا لتسليم السلطة.