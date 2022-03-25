مخزن به 128 طن أغذية.. ضبط 19 قضية حجب سلع غذائية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

أسفرت عن ضبط(1381) قضية تموينية متنوعة من بينهم (19) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (قرابة 128 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز" –2700 عبوة زيت طعام")–وكذا حجب مواد بناء بإجمالى (16 طن حديد تسليح– 32 طن أسمنت)، وكذا بيع مواد بناء بأزيد من السعر بإجمالى (30 طن حديد تسليح –أكثر من 44 طن أسمنت)، (12) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (أكثر من 1286 طن "دقيق مدعم- سكر تموينى – أسمدة مدعمة" –649 بطاقة ذكية– 1500 عبوة "زيت مدعم"– 4 ماكينات "صرف – تعبئة")، و(96) قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت (أكثر من 118 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – أرز – فول – أعلاف" – 26926 عبوة – 3 ماكينة تعبئة - 574 اسطوانة بوتاجاز) بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 1654 طن –31126 عبوة –574 اسطوانة بوتاجاز–649 بطاقة ذكية –7 ماكينة "تعبة وصرف") .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.