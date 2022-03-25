تداول 8437 طن بضائع و500 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول ومغادرة 10 سفن خلال اليوم.

وسجلت الهيئة بموانيها وصول ٧ سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة ٣ سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة ١٤ سفينة، ومن المنتظر دخول ١ سفينة جديدة اليوم.

وشملت حركة الصادرات تداول ١٥٩١ طن بضائع عامة ومتنوعة و١٦٣ شاحنة و٦٣ ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول ٦٨٤٦ طن بضائع عامة ومتنوعة ٣٣٩ شاحنة و٥٥ ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة ١٠٢ شاحنة و٨ ملاكي، والسفينة أمل بحمولة ٩٣ شاحنة، و٢٠ ملاكي والسفينة دليلة بحمولة ٧٣ شاحنة و٢٥ ملاكي، والسفينة INCE PAEIFIC فارغة قادمة من اليمن لشحن فوسفات وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة ١٠٥ شاحنات و٦ ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان، حيث تم استقبال 71 شاحنة بحمولة ٢٩٩ طن بضائع عامة و١٢٣ طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و٢ ملاكي وتصدير ٥٨ شاحنة بحمولة ١٥٩١ طن بضائع عامة و٢ ملاكي، كما استقبل ميناء السويس السفينة KACHTHNOS بحمولة ٦٤٢٤ طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات.