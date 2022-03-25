الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 8437 طن بضائع و500 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانيء البحر الأحمر
موانيء البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول ومغادرة 10 سفن خلال اليوم.

وسجلت الهيئة بموانيها وصول ٧ سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة ٣ سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة  ١٤ سفينة، ومن المنتظر دخول ١ سفينة جديدة اليوم.

وشملت حركة الصادرات تداول ١٥٩١ طن بضائع عامة ومتنوعة و١٦٣ شاحنة و٦٣ ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول ٦٨٤٦ طن بضائع عامة ومتنوعة ٣٣٩ شاحنة و٥٥ ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة ١٠٢ شاحنة و٨ ملاكي، والسفينة أمل بحمولة ٩٣ شاحنة، و٢٠ ملاكي والسفينة دليلة بحمولة ٧٣ شاحنة و٢٥ ملاكي، والسفينة INCE PAEIFIC فارغة قادمة من اليمن لشحن فوسفات وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة ١٠٥ شاحنات و٦ ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان، حيث تم استقبال 71 شاحنة بحمولة ٢٩٩ طن بضائع عامة و١٢٣ طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و٢ ملاكي وتصدير ٥٨ شاحنة بحمولة ١٥٩١ طن بضائع عامة و٢ ملاكي، كما استقبل ميناء السويس السفينة KACHTHNOS بحمولة ٦٤٢٤ طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات.

تداول ٨٤٣٧ طن بضائع عامة ومتنوعة ٥٠٢ شاحنة ٦٣ سيارة بمواني الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر بمواني الهيئة العامة البحر الاحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

«ارتفاع الحرارة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد تعلن موعد اعتدال الأجواء وتكشف مفاجأة عن ارتفاع درجة الحرارة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحاج عبدالرازق بالشرقية

الحكومة ترد على «إقامة صلاة التراويح دون ضوابط»

لافروف: رغبة الغرب فى استعادة العالم أحادى القطب «وهم»

غرفة عمليات وارتكازات أمنية.. خطة «الداخلية» لتأمين مباراة مصر والسنغال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

التدريب الأخير للمنتخب قبل المباراة

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يبقي على حالة التأهب خوفاً من التصعيد بعد عملية «بئر سبع»

بينيت يلتقى وزير الخارجية الأمريكى فى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس