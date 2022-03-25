بعد معاناتها منذ 8 سنوات.. «منة هيكل» تطلق مبادرة للتوعية بـ«تكيسات المبايض»

قررت منة هيكل -صيدلانية- إطلاق مبادرة للتوعية عن متلازمة تكيسات المبايض، وذلك بعد تشخيصها بهذه الحالة منذ أكثر من ٨ سنوات، بسبب أنها لم تجد الدعم المطلوب والمعلومات التي تحتاجها لتساعد نفسها؛ والعدد الكبير من الأطباء الذين استشارتهم لم ينصحوها سوى بأدوية هرمونية ولومها على الوزن الزائد، دون أي شرح لحالتها.

وقالت منة هيكل عبر بوست على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أعراض تكيسات المبايض هي اضطرابات الدورة الشهرية، وتكيسات على المبيضين أو أحدهما تظهر في السونار عند الطبيب، وزيادة هرمونات الذكورة التي تظهر بالتحاليل الطبية".

أما عن أسباب متلازمة تكيسات المبايض مختلفة، وأشهرها مقاومة الأنسولين، اضطرابات الغدة الدرقية، التهابات عالية، وجميعهم يظهرون بالتحاليل الطبية ولهم أعراض ظاهرة مختلفة كذلك.

وأضافت: "لا يوجد علاج لهذه الحالة لأنها اضطراب في عملية التمثيل الغذائي حيث يقوم فيها الجسم بتحويل الغذاء إلى طاقة أو حرق السعرات الحرارية، ولكنها تتطلب نمط حياة معين ونظام غذائي صحي وأحيانًا أدوية أو فيتامينات".

وخلال رحلتها لاكتشاف متلازمة تكيسات المبايض، وكونها صيدلانية ولديها خلفية طبية، وصلت لنقاط ونصائح في التغذية، الرياضة، وأيضًا أسلوب حياة مختلف وصحيًا أكثر، وساعدها هذا في التحكم في الأعراض.

وقررت "منة" أن تشارك كافة المعلومات التي توصلت إليها مع السيدات اللاتي يعانين من نفس المشكلة ولا يجدن الدعم أو التوعية المطلوبة ليفهموا تغيرات ما يمرون به، فكافة المعلومات التي تشاركها "منة" مبنية على أبحاث علمية وطبية، وأيضًا قررت أن تدرس التغذية بتعمق أكثر لتتمكن من خدمة مبادرتها بخبرة أفضل وحصلت على شهادة أخصائية تغذية من جامعة زويل والجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر.

وبالإضافة إلى شغفها بالتغذية والصحة، تهوى "منة" الرسم ومجال التسويق أيضًا، ناصحة كافة الفتيات بإتباع شغفهن للوصول إلى ما يحلمن به.