مجلس الشيوخ يناقش تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات الأعضاء الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، عدد من التقارير الصادرة من اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.

وتشمل قائمة التقارير، تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام، بالإضافة إلى 4 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اقتراحات برغبة المقدمة من النائب عاطف علم الدين، بشأن تحويل بعض المدارس الثانوية التجارية إلى ثانوية تمريضية.

وكذلك تقارير اللجان حول اقتراح برغبة من النائب محمود تركى بشأن تطوير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنظومة التعليم الخاصة لأبنائنا الدارسين بالخارج، ومن النائب رمضان إمام، بشأن زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفى الجامعي بمحافظة الإسماعيلية، ومن النائب أكمل نجاتی بشأن بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركات القطاع الخاص لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية.

وكذلك يناقش المجلس 3 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا، بشأن كيفية الحفاظ على لوحات كبار الفنانين العالميين التي تمتلكها مصر، ومن النائب محمد البنا بشأن كيفية تنشيط رحلات البواخر السياحية التي تصل إلى الموانئ المصرية، وكذلك من النائب عمرو عزت حجاج، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة في مواجهة الإرهاب الفكرى.

وتشمل القائمة أيضًا، تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب وليد صلاح التمامی بشأن حل أزمة المواصلات العامة من منطلق التحول الرقمي الشامل للدولة المصرية تيسيرًا على المواطنين، وكذلك من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن إنشاء محور عرضى.

وكذلك يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها.